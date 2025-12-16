Zoug se qualifie pour les demi-finales

Et voilà Zoug qualifié pour les demi-finales de la Champions League. L'équipe de Michael Liniger ...
Zoug se qualifie pour les demi-finales

Zoug se qualifie pour les demi-finales

Photo: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI

Et voilà Zoug qualifié pour les demi-finales de la Champions League. L'équipe de Michael Liniger a réussi à renverser la situation contre Lukko Rauma en l'emportant 3-0 à domicile.

Il y a deux semaines, les joueurs de Suisse centrale s'étaient inclinés 3-1 en Finlande.

C'est grâce à un tiers médian maîtrisé que les Zougois ont pu se qualifier pour la deuxième fois dans le dernier carré après la saison 2022/23. Grégory Hofmann s'est illustré en marquant deux buts. Le joueur de 33 ans a ouvert le score après 85 secondes et a inscrit le 3-0 six secondes avant la deuxième pause en supériorité numérique. Entre ces deux réussites, Tomas Tatar a marqué le deuxième but de Zoug.

Leonardo Genoni a su tenir le fort en sigannt un blanchissage. Les Zougois poursuivront leur parcours international les 13 ou 14 janvier avec un match à domicile contre le champion de Suède Lulea. Le match retour aura lieu la semaine suivante en Scandinavie. En cas de finale, l'adversaire viendrait à nouveau de Suède, puisque l'autre demi-finale opposera Brynäs à Frölunda.

/ATS
 

Actualités suivantes

NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j

NL: Genève-Servette engage Derick Brassard j

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 12:25

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 08:46

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 18:14

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 18:33

Articles les plus lus

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 18:33

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 18:14

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

NHL: Troisième but de Moser cette saison, deux assists pour Josi

Hockey    Actualisé le 16.12.2025 - 08:46

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 13.12.2025 - 20:26

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

La Suisse encore battue à Zurich, par la Finlande

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 18:33

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Julien Sprunger mettra un terme à sa carrière au printemps prochain

Hockey    Actualisé le 15.12.2025 - 18:14

La Suisse battue par la Suède

La Suisse battue par la Suède

Hockey    Actualisé le 11.12.2025 - 22:27

Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser

Des assists et de larges victoires pour Josi et Moser

Hockey    Actualisé le 12.12.2025 - 08:27

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie

Hockey    Actualisé le 13.12.2025 - 20:26

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match

Hockey    Actualisé le 14.12.2025 - 08:32