Zoug se sort du piège des Lakers

Zoug possède un sacré caractère. Le double champion a retourné la situation lors de l'acte II des quarts de finale de National League face à Rapperswil pour l'emporter 4-3.

Encore menés 3-2 à moins de trois minutes de la fin du troisième tiers, les hommes de Dan Tangnes ont inscrit deux buts à la 58e et la 59e. Deux réussites nées d'un tir de Tobias Geisser, l'un des défenseurs les plus en vue dans le camp zougois.

L'issue est cruelle pour des Saint-Gallois qui avaient débarqué à Zoug avec détermination et l'envie d'effacer cette défaite d'entrée de jeu sur leur glace mercredi.

Ce sont eux qui ont ouvert la marque par Jeremy Wick à la 8e. On peut même dire que chaque fois que les Zougois sont parvenus à égaliser et que l'on pouvait imaginer que le momentum était de leur côté, Rapperswil est toujours parvenu à reprendre l'avantage.

Enfin, ça c'était avant les trois dernières minutes et cette poussée zougoise qui a renversé la vapeur. Les Taureaux font donc le break dans la série 2-0.

Davos égalise

Dans les Grisons, Davos a montré à Zurich que la série allait être longue. Les Jaune et Bleu l'ont emporté 2-1 pour niveler la marque dans la série 1-1.

Zurich savait bien que la soirée ne serait pas de tout repos. Sur sa glace, le Rekordmeister est toujours difficile à manoeuvrer. Et même si les Zurichois ont ouvert le score à la 13e via Azevedo, le jeu de puissance davosien s'est montré très efficace. Fora a égalisé à la 19e et Stransky a donné l'avantage à ses couleurs à la 39e. Oui, Davos a su marquer juste avant les pauses.

En dépit d'une poussée logique en fin de rencontre, les Zurichois ont globalement été dominés par les joueurs de Waltteri Immonen. L'acte III de cette série indécise se tiendra dimanche.

