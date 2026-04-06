Zurich égalise face à Davos

Zurich est revenu à 1-1 dans sa demi-finale des play-off de National League face à Davos lundi ...
Zurich égalise face à Davos

Zurich égalise face à Davos

Photo: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA

Zurich est revenu à 1-1 dans sa demi-finale des play-off de National League face à Davos lundi soir. Les Lions l'ont emporté 3-1 à domicile.

Battu de manière assez imméritée à Davos samedi, le 'Z' a réagi devant ses fans. Le double tenant du titre a attendu la 25e pour trouver l'ouverture en power-play. Fröden a eu une inspiration géniale pour Balcers, placé là où Sven ANdrighetto a l'habitude d'avoir son bureau. Toujours blessé, l'ailier des Lions doit encore ronger son frein.

Les Grisons ont répliqué en jeu de puissance à la 33e par Frehner. Mais la troupe de Marco Bayer a réussi un excellent troisième tiers pour passer devant à la 46e grâce à Chris Baltisberger, toujours d'attaque lorsque vient le temps des séries printanières.

Et à la 54e, c'est Rohrer qui a bien travaillé devant la cage d'Aeschlimann pour inscrire le 3-1 de la sécurité.

/ATS
 

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