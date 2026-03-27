Zurich se qualifie pour les demi-finales

Il faudra vraiment compter avec Zurich pour le titre national. Le double champion en titre ...
Zurich se qualifie pour les demi-finales

Zurich se qualifie pour les demi-finales

Photo: KEYSTONE/SAMUEL GOLAY

Il faudra vraiment compter avec Zurich pour le titre national. Le double champion en titre a battu Lugano 2-1 dans l'acte IV au Tessin pour se hisser en demi-finales des play-off de National League.

4-0 dans la série, un coup de balai. Et sans Sven Andrighetto! Touché après un choc fortuit avec son coéquipier Rudolfs Balcers lors du troisième match, l'ailier zurichois n'a pas pris part à cet acte IV. Heureusement, la vie est tout de suite plus facile lorsque l'on dispose d'un Denis Malgin dans ses rangs. A la 14e, le centre zurichois a filé face au but de van Pottelberghe et a eu un peu de peine à bien contrôler le puck. Il a contourné la cage et a servi Balcers qui avait parfaitement senti le coup.

L'égalisation luganaise tombée à la 31e de la crosse de Kupari et après que les arbitres sont allés visionner les ralentis pour être sûrs de leur validation n'a pas troublé les hommes de Marco Bayer. Denis Malgin a enfilé sa cape de super-héros pour redonner une longueur d'avance à ses couleurs à la 34e.

Les Lions vont ensuite faire le dos rond et parvenir à conserver ce petit but d'avance pour avancer dans leur saison. En gagnant rapidement, Zurich va pouvoir se reposer et espérer qu'Andrighetto puisse se remettre assez vite.

/ATS
 

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