1er géant d'Alta Badia: Odermatt remporte la 1re manche

Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche dans le premier géant programmé à Alta Badia. Le Nidwaldien compte 0''31 d'avance sur le Croate Filip Zubcic, deuxième.

Vainqueur des quatre derniers géants organisés sur le front de la Coupe du monde, Marco Odermatt a parfaitement livré la marchandise sans toutefois déclasser la concurrence. Troisième à l'issue de cette manche initiale, l'Autrichien Marco Schwarz accuse seulement 0''36 de retard sur le champion du monde en titre de la spécialité.

Mais les autres rivaux de Marco Odermatt ont concédé bien plus de temps. Quatrième, Zan Kranjec pointe à 0''88, alors que le 5e Alexis Pinturault a perdu plus d'une seconde et demie. Deuxième meilleur Suisse, Gino Caviezel est 11e après le passage de 32 concurrentes, mais à 2''15 de son chef de file.

Sixième du seul géant disputé jusqu'ici cet hiver à Val d'Isère, Loïc Meillard a terminé encore plus loin. Le skieur d'Hérémence a lâché 2''45 pour pointer au 16e rang. Thomas Tumler (21e à 3''27) devrait aussi être de la partie dès 13h30 pour la deuxième manche, alors que Justin Murisier est 27e à 4''05.

