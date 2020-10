1re manche: Caviezel en tête, Meillard 6e à 0''28

Auteur du meilleur temps de la première manche du géant de Sölden, Gino Caviezel peut rêver d'un premier succès en Coupe du monde.

Mais la marge du Grison, frère cadet de Mauro, est infime: Zan Kranjec est 2e à 0''06, Henrik Kristoffersen 3e à 0''10, Alexis Pinturault 4e à 0''15 et Loïc Meillard 6e à 0''28.

La lutte pour la victoire s'annonce donc somptueuse dans cette première épreuve masculine de l'hiver. Pas moins de 13 skieurs accusent ainsi un retard inférieur à la seconde sur Gino Caviezel qui, à 28 ans, n'a jamais fait mieux qu'un 6e rang - dans le géant parallèle d'Alta Badia en 2018 - au plus haut niveau.

Gino Caviezel, qui pointait à 0''24 de Zan Kranjec au deuxième intermédiaire, a fait la différence sur le bas du parcours. Loïc Meillard s'est d'ailleurs montré encore plus rapide sur cette dernière portion de course: le Neuchâtelo-Valaisan affichait 0''70 de retard sur le Slovène après 45'' de course.

La Suisse, qui attend un succès dans un géant masculin depuis mars 2011 (Carlo Janka à Kranjska Gora), abattra même une troisième carte majeure dès 13h: Marco Odermatt a réussi le 7e chrono, à 0''31 de Gino Caviezel. Deux autres Helvètes disputeront la deuxième manche: Justin Murisier (17e à 1''22) et Daniele Sette (25e à 1''92).

Thomas Tumler (31e, à 0''04 du top 30), Cédric Noger (44e) et Tanguy Nef (55e et dernier) n'ont en revanche pas décroché leur qualification au terme d'une première manche marquée par l'élimination du vainqueur du dernier gros Globe de cristal Aleksander Aamodt Kilde. Rageant pour le Norvégien, qui comptait 0''39 d'avance sur Zan Kranjec après 20 secondes de course.

