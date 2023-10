1re manche: Odermatt « seulement » 2e, à 0''29 de Schwarz

Marco Odermatt a été battu dans la première manche du géant d'ouverture de saison à Sölden. Le Nidwaldien a signé le 2e temps, concédant 0''29 à Marco Schwarz.

Vainqueur des deux dernières courses disputées sur le glacier du Rettenbach, Marco Odermatt semblait pourtant en mesure de réaliser le meilleur chrono avec son dossard no 6. En tête au deuxième intermédiaire avec 0''29 d'avance sur Marco Schwarz, il a tout perdu sur le plat final.

Le champion olympique et du monde de géant a lâché plus d'une demi-seconde (0''58) sur l'Autrichien dans les douze dernières secondes de course. Mais il reste bien placé pour devenir le deuxième skieur de l'histoire après Ted Ligety à s'imposer trois fois de suite à Sölden.

Troisième, le Français Alexis Pinturault a pour sa part concédé 0''46, alors que le Norvégien Henrik Kristoffersen est 4e à 0''59. Deuxième meilleur représentant de Swiss-Ski, le Grison Gino Caviezel a réalisé le 5e temps mais à 0''95 de Marco Schwarz.

Meillard perd un ski

Quatorzième, Thomas Tumler pointe à 1''86 de l'Autrichien, mais il est à une demi-seconde du 6e Alexander Steen Olsen. Justin Murisier, qui s'est avant tout préparé dans l'optique des épreuves de vitesse, est quant à lui 22e (à 2''65) après le passage de 30 concurrents.

Ambitieux mais rarement à l'aise à Sölden, Loïc Meillard a par ailleurs connu une élimination malheureuse dans une manche dont le départ avait été abaissé en raison du vent. Le skieur d'Hérémence a perdu un ski après à peine 25 secondes de course.

/ATS