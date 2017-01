Victoire vaudoise aux Breuleux

La Franches Nordique sourit à Evgeny Bogdanov. Ce Vaudois aux origines russes a remporté dimanche matin l’épreuve de ski de fond organisée par le SC Saignelégier. Il s’est montré le plus rapide sur le 30 km (3x10 km). Aux Breuleux, l’athlète de 33 ans a devancé le Neuchâtelois Maël Vallat et le Jurassien Christophe Frésard. Côté féminin, la victoire est revenue à la Neuchâteloise Christelle Jouille. Elle a pris le meilleur sur sa compatriote Kim Maradan et sur la Française Christine Gerber.

Le Français Nicolas Bellabouvier a fait main basse sur l’épreuve de 10 km. La course féminine a été remportée par sa compatriote Oriabelle Vasseur. Cette Franches Nordique cuvée 2017 a attiré 92 participants. /msc