15e podium en Coupe du monde pour Wendy Holdener

La marche reste trop haute pour Wendy Holdener. La Schwytzoise s’est classée 2e du slalom de Coupe du monde de ski alpin à Lienz jeudi. Elle a une nouvelle fois échoué derrière l’intouchable Mikaela Shiffrin. L’Américaine s’est imposée pour la 1re fois dans la station autrichienne, avec 0’’89 d’avance sur la Suissesse et 1’’22 sur la Suédoise Frida Hansdotter. Wendy Holdener signe là son 15e podium sur le cirque blanc.

Du côté des autres helvètes, Mélanie Meillard et Denise Feierabend terminent ex aequo à la 9e place (+2’’31), tandis que Michel Gisin se classe 13e (+2’’51) et Aline Danioth 19e (+2’80’’). /emu