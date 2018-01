Wendy Holdener première... derrière Mikaela Shiffrin

Wendy Holdener, une nouvelle fois meilleure des viennent-ensuite. La skieuse schwytzoise a pris la 2e place du slalom de Zagreb, en Croatie, ce mercredi. Elle a terminé à 1''59 de l’intouchable Américaine, Mikaela Shiffrin. Le podium a été complété par la Suédoise Frida Hansdotter.

La Schwytzoise était déjà 2e du premier tracé avec un retard qui atteignait 1''41 sur l’Américaine. La Suissesse s’est fait peur en deuxième manche. Sur un parcours rendu difficile par les chutes de neige, Wendy Holdener a pris des risques pour s’assurer confortablement la deuxième place. Et pour grimper pour la quatrième fois de la saison sur un podium de Coupe du monde. Mikaela Shiffrin n’a ensuite pas joué avec le feu et a tranquillement fêté un 28e succès en slalom sur le circuit de Coupe du monde. L’Américaine est toujours déconcertante de facilité en slalom. Elle s’envole au classement général de la spécialité et de la Coupe du monde.

A noter que trois autres Helvètes ont terminé parmi les 20 meilleures de ce slalom de Zagreb. Mélanie Meillard a fini 9e, Michelle Gisin 13e et Denise Feierabend 16e. /mle