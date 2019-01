Les jeunes régionaux brillent lors des premières courses du Giron Jurassien

Plusieurs athlètes du CRP Ski Alpin Giron Jurassien se sont illustrés le week-end dernier lors de la Ragusa Ski Cup qui marquait l'ouverture des compétitions du GJ. Sur la piste de Lenk dans le canton de Berne, Elea Weibel et Owen Fischer, pensionnaires du SC Chasseral-Dombresson, ont été sacrés champions jurassiens de slalom chez les moins de 16 ans. Débuts également réussis pour Amélie Klopfenstein du SC Romand Bienne et Bastien Hirschi du SC Petit-Val qui se sont tous deux imposés chez les adultes pour leur première sortie dans la catégorie supérieure. Chez les moins de 12 ans, la jeune Lina Meyer du SC Romand Bienne a réalisé le week-end parfait. La fillette a remporté toutes les courses de sa catégorie en Ragusa Ski Cup, soit deux slaloms géants le samedi et un slalom spécial le dimanche. /jpi+comm