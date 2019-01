La jeunesse au pouvoir de La Chasseralienne

Ils étaient tous deux les plus jeunes de leur catégorie. Cela n’a pas empêché Florence Buchs (20 ans) et Tobias Donnet (17 ans) de remporter La Chasseralienne qui était au menu des skieurs alpinistes et randonneurs en raquettes vendredi soir.



Chez les dames, la Neuchâteloise a bouclé les près de 4 km et 606 mètres de dénivellation en 32 minutes et 6 secondes. Mélanie Jeannerod de Fleurier ne pointe qu’à 9 secondes derrière. Anne Lovey de Vallorbe monte sur le podium à 1’18’’ de la Vaudruzienne. Florence Buchs succède au palmarès à une autre Neuchâteloise, Laurence Yerly, qui s'est imposée vendredi chez les seniors en 33’41’’.



A tout juste 17 ans, Tobias Donnet de Troistorrents a impressionné avec un chrono de 26’26’’ devant le vainqueur 2018 Brice Rollier qui accuse 51 secondes de retard... et 19 années de plus que son jeune rival ! Le Fribourgeois Nicolas Jaszkowski prend la troisième place à plus de deux minutes.



Le podium de l’épreuve en raquettes s’est, lui, paré des couleurs espagnoles avec les victoires de Laia Aguilar Brunch chez les dames et Marc Traserra Pujoz chez les hommes. Avec 357 concurrents enregistrés, la manifestation a par ailleurs explosé son record de participation de 2016 qui était de 280 participants. /jpi