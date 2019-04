Fin de saison au Giron jurassien

Des podiums pour conclure la saison de ski alpin et de ski nordique. Les skieurs et fondeurs du Giron jurassien ont participé à plusieurs épreuves la semaine passée et le week-end dernier. Samedi à Villars, avaient lieu les finales de la Coupe Raiffeisen, qui faisaient office de Championnats de ski romand. Elea Weibel du ski-club Chasseral Dombresson et Cheryl Sunier du ski-club Bienne ont respectivement terminé 2e et 3e du slalom dans la catégorie des moins de 16 ans. Justine Herzog du ski-club Chasseral Dombresson a signé la 3e place en moins de 14 ans.

Les meilleurs espoirs mondiaux du ski alpin avaient également rendez-vous dans la station française de Val d’Isère, jeudi et vendredi. Performance de choix pour Cheryl Sunier avec la 11e place du Super G mais aussi un 28e rang en slalom. Elea Weibel s’est classée 23e du slalom et 31e du Super G.

En ski nordique, la dernière épreuve de la Swiss Cup 2018/2019 s’est déroulée samedi dernier sur la neige de Langis dans le canton d'Obwald. Emma Wuthrich du ski-club La Vue-des-Alpes a pris la 5e place de l’épreuve de sprint en style libre chez les moins de 20 ans. Lola Wuthrich du ski-club La Vue-des-Alpes a terminé 8e et Solène Faivre du ski-club La Brévine 11e. Chez les garçons, 13e place pour Benjamin Rosselet du ski-club La Brévine. /comm-jpp