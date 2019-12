Corinne Suter privée de victoire par une snowboardeuse

Corinne Suter doit s’avouer vaincue par une championne de snowboard. La skieuse helvétique a décroché vendredi soir son troisième podium en Coupe du monde à l'occasion de la descente de Lake Louise. La Schwytzoise de 25 ans s’est classée à la 2e place, à 0''35 de l'étonnante Ester Ledecka. Double médaillée aux Mondiaux d'Are en février (argent en descente, bronze en super-G), Corinne Suter est ainsi passée tout près de son premier succès à ce niveau de compétition. Mais c'était sans compter sur sa concurrente tchèque, qui a ainsi écrit une nouvelle page d'histoire.





La « masterclass » d’Ester Ledecka

A 24 ans, Ester Ledecka s'est offert sa première victoire en Coupe du monde de ski alpin. La Tchèque en compte déjà 17 en snowboard. Elle avait fait sensation lors des Jeux Olympiques de Pyeongchang, se parant d'or dans les deux sports (en super-G et en géant parallèle). Vendredi, Ester Ledecka a survolé les débats dans une course disputée sous la neige et sur un parcours raccourci, course dont le départ a été repoussé d'une heure. Elle n'avait jusqu'ici jamais fait mieux que 7e en Coupe du monde de ski alpin, un rang obtenu en descente à... Lake Louise en 2017.





Les autres Suissesses larguées

Corinne Suter est la seule Helvète à s'être illustrée vendredi en Alberta. Lara Gut-Behrami n'a pu faire mieux qu'un 15e rang, à 1''82 de la tête. Présente sur le podium à l'issue des trois précédentes descentes disputées dans la station canadienne (3e en 2017, 2e puis 3e l'an dernier), Michelle Gisin s'est pour sa part classée 19e. /ats-ygo