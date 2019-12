Après un premier podium en course FIS mardi, Amélie Klopfenstein a continué sur sa lancée mercredi à Flumserberg, dans le canton de St-Gall. La skieuse de La Neuveville a terminé 5e de cette nouvelle course FIS de slalom et s’est hissée au deuxième rang de la Brack.ch Swiss Cup.

Ce championnat est réservé aux moins de 19 ans. Il fait office de tremplin pour les jeunes en vue d’accéder à un cadre de Swiss-Ski. /comm-mdu