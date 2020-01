La Streif se refuse encore à Beat Feuz

La Streif se refuse toujours à Beat Feuz. Le Bernois a terminé pour la quatrième fois au 2e rang de la descente de ski alpin de Coupe du monde de Kitzbühel samedi. Il a concédé 0''22 au vainqueur, l'Autrichien Matthias Mayer, terminant à égalité avec un autre Autrichien, Vincent Kriechmayr.

Vainqueur pour la troisième fois à Wengen une semaine plus tôt, Beat Feuz pensait peut-être tenir son premier succès à Kitzbühel lorsque Vincent Kriechmayr a franchi la ligne d'arrivée. Mais Matthias Mayer a mis tout le monde d'accord avec son dossard no 13. L'Autrichien de 29 ans, surprenant vainqueur du combiné à Wengen, a cueilli son huitième succès à ce niveau. Il n'avait jamais été mieux classé que 8e jusqu'ici en descente sur la Streif...

Auteur de 17 podiums sur les 19 dernières descentes (6 sur 6 cette saison!), Beat Feuz doit se contenter du 2e rang, comme en 2016, 2018 et 2019. Trop prudent dans le passage du Steilhang, le Bernois a néanmoins fait un pas de plus vers un troisième Globe de cristal consécutif: il compte 96 points d'avance sur Dominik Paris, dont la saison est terminée, et 180 sur Matthias Mayer.

Un seul autre Suisse a terminé dans le top 15 samedi à Kitzbühel. Il s'agit du Grison Carlo Janka, 10e à 0''93 de Matthias Mayer. Niels Hintermann (16e), Gilles Roulin (18e), Ralph Weber (19e) et Mauro Caviezel (décevant 24e) ont cependant eux aussi marqué des points sur la Streif. /ats-lyg