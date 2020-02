Titres du Giron attribués à Zinal

En ski alpin, les titres de champions du Giron jurassien des clubs de sports de neige, de slalom et de combiné, ont été décernés dimanche sur les pentes de Zinal. Déjà titré en géant, trois semaines plus tôt à La Lenk, le Chaux-de-Fonnier Pierre Stiemsbert en a remis une couche dans le Val d’Anniviers. Il a même fait coup double en gagnant le slalom et par voie de conséquence aussi le combiné. L’Imérienne Sarah Schindelholz en a fait de même côté féminin.

En moins de 16 ans, Quentin Cuche du SC Chasseral-Dombresson a profité de l’abandon d’Owen Fischer pour faire main basse sur les deux médailles d’or attribuées en Valais. Il a été imité chez les filles par la Biennoise Cheryl Sunier. /mne