Mauro Caviezel reste chaud

Mauro Caviezel se retrouve une nouvelle fois sur le podium. Un jour après sa 3e place en descente, le Grison a pris vendredi le 2e rang du super-G de Coupe du monde disputé dans la station autrichienne de Saalbach. Le skieur helvétique a commis une erreur à mi-parcours qui lui a coûté un certain temps et - peut-être - la victoire. C'est le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde qui s'est imposé avec 0''15 d'avance sur l'Helvète et 0''31 sur l'Allemand Thomas Dressen, vainqueur jeudi de la descente. Trois autres Suisses ont pris place parmi les 20 premiers. Marco Odermatt s'est classé 12e, Gilles Roulin 17e et Stefan Rogentin 20e. Beat Feuz a, quant à lui, été éliminé.

Cette victoire permet à Aleksander Aamodt Kilde de prendre les commandes du classement général de la spécialité à trois courses de la fin de la saison. Mauro Caviezel peut toujours rêver de globe, lui qui est 2e à 41 points du Norvégien. /mle