Nouveau podium en slalom pour Wendy Holdener

Wendy Holdener attend encore et toujours son premier succès en Coupe du monde de slalom. La Schwytzoise a pris la deuxième place à Kranjska Gora en Slovénie dimanche, après avoir fini troisième la veille en géant.Troisième après le parcours initial, la Suissesse a gagné un rang en finale, mais cela n'a pas suffi, sans doute en raison d'un écart dans la partie médiane du tracé. Il lui a manqué 0''24 pour décrocher son Graal. Elle a néanmoins accroché un 24e podium dans la discipline des virages courts, sans jamais être montée sur la plus haute marche.

La victoire est revenue à la Slovaque Petra Vlhova, avec pas mal de réussite toutefois. Le podium est complété par l'Autrichienne Katharina Truppe (+0''89). En tête après le premier parcours, la Suédoise Anna Swenn Larsson est partie à la faute à quatre portes du but, alors qu'elle comptait 1''17 d'avance au dernier temps intermédiaire et semblait partie pour son premier succès. Petra Vlhova n'en demandait pas tant pour empocher un troisième succès consécutif en slalom et prendre la tête du classement de la discipline.

Côté suisse, deux autres filles sont entrées dans le top 15. La Grisonne Michelle Gisin a fini au 9e rang à 2''49, alors que la Valaisanne Elena Stoffel a terminé 15e à 3''08. /ATS-lyg