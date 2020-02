Nouveau doublé des skieuses suisses à Crans Montana

Nouveau triomphe des Suissesses lors de la seconde descente disputée samedi à Crans Montana, en Coupe du monde de ski alpin. Lara Gut-Behrami a signé son second succès en deux jours. Dans la station valaisanne, la Tessinoise s’est cette fois-ci imposée pour un fil, deux centièmes très exactement, devant Corinne Suter. La Schwytzoise rate la première marche du podium, en revanche elle enlève le globe de cristal de la spécialité.

Lara Gut-Behrami et Corinne Suter avaient déjà signé le même doublé 24 heures plus tôt. Mais les écarts sont beaucoup plus ténus cette fois-ci. Troisième, l’Autrichienne Nina Oertlieb rate la victoire pour seulement cinq centièmes. /mne