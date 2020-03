Amélie Klopfenstein est dans le portillon de départ d’une toute nouvelle étape dans sa carrière. La skieuse de La Neuveville sera en lice dès dimanche aux championnats du monde juniors en Norvège. Elle va s’élancer sur le super-G, le combiné et le géant dans la station de Narvik. « C’est l’occasion de voir où on se situe par rapport à des athlètes plus âgées », lance la triple médaillée des Jeux olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020. Car du haut de ses 17 ans, l’athlète du Giron jurassien sera l’une des plus jeunes concurrentes en lice, ces Mondiaux réunissant des skieuses de 17 à 21 ans. « Certaines sont déjà en Coupe du monde », détaille Amélie Klopfenstein.

Pour autant, la Bernoise ne se met aucune pression avant de disputer ses premiers championnats du monde juniors. « Je veux surtout acquérir de l’expérience. Il ne faudra pas trop se poser de questions avant le départ pour pouvoir tout donner et prendre du plaisir », conclut-elle. /msc