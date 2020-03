La Ragusa Ski Cup a rencontré un beau succès

Les skieurs du Giron jurassien ont bouclé ce week-end la Ragusa Ski Cup à Anzère lors des finales du championnat régional organisées par le SC St-Imier. Plusieurs athlètes de la région se sont illustrés au cours des deux « Combi Race » disputées, mélange de géant et de slalom. Eloé Isler (SC St-Imier) a remporté les deux épreuves chez les M12, tout comme Raphael Broglie (SC Romand Bienne) chez les M14 et Noah Gasser (SC St-Imier) chez les M16. Chez les dames, c’est Sarah Schindelholz (SC St-Imier) qui est ressortie victorieuse des deux épreuves. Chacune des deux compétitions finales a réuni 54 participants. « Sur la saison 2020, la Ragusa Ski Cup a réuni plus de skieurs que la saison dernière », se félicite Jérôme Ducommun, Chef alpin du Giron Jurassien des clubs de sports de neige, à l’heure du bilan. /jpi