Sacre national pour Amélie Klopfenstein

Amélie Klopfenstein profite de l’absence des ténors pour glaner l’or. L’athlète de La Neuveville a décroché le premier titre national de sa carrière ce mardi. La skieuse de 18 ans a dominé le slalom des championnats de Suisse à Diavolezza. Dans les Grisons, la Bernoise a devancé l’Uranaise Eliane Christen de 0’’27 et la St-Galloise Selina Gadient de 3’’30. Amélie Klopfenstein a bénéficié des éliminations des deux premières de la première manche Carole Bissig et Nicole Good sur le second tracé. Les deux leaders suisses de la discipline Wendy Holdener et Michelle Gisin n’ont pas pris part à cette course. /ats-msc