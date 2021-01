Slalom d'Adelboden: Schwarz s'impose, les Suisses placés

Le terme poussières de temps n'est clairement pas usurpé pour ce slalom d'Adelboden. Le 10e, Alexander Khoroshilov, a en effet terminé à 0''51 de Marco Schwarz! Et sur le Chuenisbärgli, on peut dire que les Suisses n'ont pas eu les centièmes de leur côté. Loïc Meillard a terminé 5e à 0''19, Tanguy Nef 6e à 0''23, Daniel Yule 7e à 0''29, Ramon Zenhäusern 13e, Luca Aerni 20e et Marc Rochat 21e pour une performance d'équipe dense et remarquable. 26e sur le premier parcours, Noël von Grünigen a malheureusement été éliminé lors de son deuxième passage.





Les centièmes pas en faveur des Suisses

Loïc Meillard est passé le plus proche de la victoire. Le skieur d'Hérémence, 3e à l'issue du tracé initial, possédait encore 41 centièmes d'avance avant de plonger dans le mur, véritable juge de paix sur une deuxième manche piquetée de manière très spéciale par l'entraîneur des Suédois. Sans être fataliste, le 3e du dernier géant a un peu accusé le coup. "Une fois de plus, je vois qu'avec cinq centièmes je suis 2e, a-t-il regretté au micro de la RTS. Ca fait un peu mal au coeur. Après trois jours de course, c'est pas mal de finir 5e. Mais j'ai senti qu'après quatre courses en cinq jours les jambes étaient lourdes."





Une première manche qui coûte un top 5 pour Yule

On attendait beaucoup de Daniel Yule, vainqueur l'an dernier, et de Ramon Zenhäusern, vainqueur à Alta Badia et 4e la saison passée, mais les deux Valaisans ont été moins précis, en particulier en première manche. Le skieur du Val Ferret s'est montré le plus rapide sur la deuxième manche, insuffisant toutefois pour intégrer le top 5. "Je ne suis vraiment pas satisfait de ma première manche, a-t-il relevé. J'ai heureusement pu corriger sur la 2e où les intentions étaient nettement meilleures, mais où les centièmes n'ont pas été en ma faveur."

Au final, c'est donc Marco Schwarz qui s'est montré le plus régulier et qui a pu signer le troisième succès de sa carrière. L'Allemand Linus Strasser, vainqueur du dernier slalom à Zagreb, a confirmé sa forme alors qu'il n'était que 12e de la première manche. /ATS-tri