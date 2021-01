« Un immense regret de ne pas pouvoir courir à domicile »

Ce ne sont pas les conditions météorologiques, mais la pandémie de coronavirus qui vient jouer les trouble-fêtes dans le calendrier de la Coupe du monde de ski alpin. Les mythiques épreuves du Lauberhorn n’auront pas lieu ce week-end, ce qui n’était plus arrivé depuis 25 ans. Les courses se tiendront à Kitzbühel en Autriche à la place. Le canton de Berne a pris cette décision lundi, en concertation avec les organisateurs, Swiss-Ski et la Fédération internationale de ski. La situation sanitaire liée au nombre croissant d’infections au Covid-19 à Wengen est en cause.

Cette annulation est dommageable d’un point de vue sportif pour les skieurs suisses qui n’auront donc pas l’avantage du terrain lors des descentes et du slalom qui étaient au programme : « Pouvoir courir à domicile est toujours un avantage. Même si le public n’est que virtuel cette année, on peut toujours compter sur des bonnes connaissances de la piste, des bons souvenirs et des bonnes références. Beat Feuz en vitesse et Daniel Yule en slalom, notamment, ont toutefois déjà réalisé de bonnes performances à Kitzbühel », regrette le Jurassien Stéphane Cattin, ex-directeur du ski alpin chez Swiss-Ski et habitant de Renan.