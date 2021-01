Le Giron Jurassien propose plusieurs défis sportifs

Garder la forme et profiter des conditions d’enneigement dans la région : c’est l’objectif de « Challenge 21 » proposé par le Giron Jurassien des clubs de sports de neige. Pendant toute la saison hivernale, les skieurs, les fondeurs et autres amoureux de sports d'hiver pourront participer à divers défis. Les activités proposées sont gratuites et permettront aux participants de faire du sport tout en profitant des paysages enneigés de l’Arc jurassien. Le Giron Jurassien a choisi cette formule, qui respecte les mesures sanitaires en vigueur, pour contourner les difficultés d’organisation de manifestation. Les présentations et conditions de participation des différents défis du « Challenge 21 » sont à découvrir ci-dessous. /comm-nmy