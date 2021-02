Lara Gut-Behrami championne du monde de géant

La skieuse tessinoise a remporté le géant des Mondiaux de Cortina. Il s'agit de la huitième médaille mondiale pour la Tessinoise qui a devancé de 0''02 Mikaela Shiffrin et de 0''09 Katharina Liensberger.Wendy Holdener termine 8e, Michelle Gisin 11e et Corinne Suter 18e.

Quel retour au sommet pour « LGB », qui repart des Dolomites avec trois médailles dans ses valises et qui aura été la grande dame de ces Mondiaux italiens. Troisième de la première manche avec 0''08 de retard sur Mikaela Shiffrin, elle a parfaitement négocié le second tracé où elle a obtenu le deuxième temps derrière Liensberger. Et on peut dire que la skieuse de Comano a eu les centièmes de son côté avec ces deux unités qui ont décidé de la couleur du métal.





Vingt ans après Sonja Nef

La joie de la Tessinoise a tranché avec la mine qu'elle avait affichée lors de ses deux premières médailles, comme si ce succès en géant signifiait vraiment son retour au premier plan. Avec ce titre, Lara Gut-Behrami efface des tabelles Sonja Nef, dernière Helvète titrée dans la discipline il y a vingt ans.

LGB devient en sus la sixième Suissesse à remporter un titre mondial en géant après Yvonne Rüegg, Marie-Thérèse Nadig, Erika Hess, Vreni Schneider et donc Sonja Nef. La Suisse n'avait d'ailleurs même plus figuré sur le podium d'un géant dames aux Mondiaux depuis le sacre de Sonja Nef.

« J'étais hyper contente d'avoir une médaille en passant la ligne. Je pense que c'était le plus long géant de ma carrière. On arrive à la fin d'une semaine longue et intense », a reconnu la Tessinoise au micro de la RTS.

« En voyant Mikaela skier, je me disais qu'une 2e place me conviendrait parce que mes Mondiaux étaient déjà réussis. La satisfaction est grande, parce que le chemin fut long en géant, et parce que c'est la discipline où je sais que si je skie bien, tout le reste va suivre », a-t-elle ajouté.

Si la FIS imitait la fédération internationale de biathlon et attribuait des points de Coupe du monde, Lara Gut-Behrami quitterait Cortina avec le leadership dans la lutte pour le gros globe. Devancée de 42 points au général par Petra Vlhova, elle pourrait bien inverser la tendance dès le week-end prochain à Val di Fassa.

Les deux descentes et le Super-G au programme parlent clairement en faveur de la nouvelle championne du monde de géant. Les filles iront ensuite à Jasna pour un géant et un slalom avant deux slaloms à Are puis les finales à Lenzerheide. La lutte s'annonce belle.





Michelle Gisin très déçue

Cinquième de la première manche, Michelle Gisin avait une belle chance de décrocher une deuxième médaille dans ces Mondiaux. Mais l'Obwaldienne a commis une erreur rédhibitoire lors de son deuxième passage pour échouer au 11e rang.

« J'ai été plutôt stupide, je savais qu'il y avait cette bosse, a-t-elle expliqué. J'ai pris trop de marge au pire moment du parcours, et j'ai perdu le contact ski-neige. J'ai poussé sur la fin, mais j'avais abandonné trop de vitesse sur le haut. C'est le sport, parfois ça passe et parfois pas. Je suis forcément déçue et on verra maintenant pour le slalom de samedi. »

Wendy Holdener a pour sa part pris une bonne 8e place, et Corinne Suter un encourageant 18e rang. Très attendues, les Italiennes ont en revanche complètement manqué leur affaire. Marta Bassino n'a fini que 13e, juste derrière la tenante du titre Petra Vlhova, alors que Federica Brignone a connu l'élimination en première manche. /ats-lfe