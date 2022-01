Médailles à la pelle pour le SC Chasseral-Dombresson

Les championnats jurassiens de ski alpin se sont tenus samedi et dimanche, non pas aux Bugnenets-Savagnières comme prévu initialement, mais aux Diablerets. L’Imérien Yann Theurillat et Léa Friche du SC Chasseral-Dombresson, côté féminin, ont dominé le slalom spécial du samedi. Le dimanche, c’est un slalom géant qui a été organisé par le SC Chasseral-Dombresson.

Chez les plus jeunes (moins de 16 ans), la hiérarchie a été respectée chez les filles comme chez les garçons. Justine Herzog (SC Chasseral-Dombresson) s’est imposée en patronne devant Lina Meyer (SC Biel/Bienne) et Chloé Dubois (SC Chasseral-Dombresson). Chez les garçons, triplé des skieurs du SC Chasseral-Dombresson avec dans l’ordre : Quentin Cuche, Loukian Gindraux et Eliott Ducommun.

Chez les adultes, succès d’Elisa Müller (SC Chasseral Dombresson), côté masculin, nouvelle victoire du Chaux-de-Fonnier Pierre Stiemsbert. /comm-mne