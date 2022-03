La flamme va se rallumer pour les Jeux paralympiques à Pékin

C’est le second temps fort du côté de Pékin. Après les JO, ce sont les Jeux paralympiques qui se tiennent en Chine. La cérémonie d’ouverture a lieu vendredi et les compétitions s’enchaîneront jusqu’au 13 mars. La délégation suisse est formée de 12 athlètes et espère revenir au moins avec une médaille. La Tramelote Cynthia Mathez en curling et le skieur neuchâtelois Robin Cuche seront les deux représentants de l’Arc jurassien. L’athlète de Saules de 23 ans prendra part à ses 3es joutes en catégorie debout. Hémiplégique de la partie droite du corps, il s’alignera dans toutes les courses, à part éventuellement le géant, avec l’ambition de décrocher au moins un diplôme et pourquoi pas mieux sur les épreuves de vitesse : « C’est une descente sympa avec beaucoup de vitesse, mais il y a de la pente qui est beaucoup gelée. Le vent qui souffle la nuit crée une piste très difficile. J’essaie de faire au mieux, mais les passages les plus importants sont sur le pied droit, là où est mon handicap et ce n’est pas facile, mais on verra le jour de la course pour essayer de sortir la meilleure manche possible », explique Robin Cuche.