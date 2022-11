Wendy Holdener 2e à Levi, Shiffrin imbattable

Wendy Holdener a pris la 2e place du deuxième slalom de Levi à 0''28 de Mikaela Shiffrin. Il s'agit du 44e podium en Coupe du monde pour la Schwytzoise de 29 ans.

Eh bien ce ne sera pas pour cette fois. Non, Wendy Holdener va devoir encore attendre avant de fêter son premier succès en slalom en Coupe du monde et pouvoir ainsi se débarrasser de son surnom de Poulidor du slalom féminin.

La skieuse d'Unteriberg avait pourtant fait presque tout juste. Une première manche solide à seulement 0''21 de Shiffrin, puis un deuxième parcours de feu pour repousser Petra Vlhova à 0''40.

Seulement il existe une extraterrestre boulimique de victoires répondant au doux nom de Mikaela Shiffrin. Impériale lors de son second passage, elle est parvenue à aller 7 centièmes plus vite qu'Holdener sur la manche pour finalement s'imposer avec 0''28 de bonus. La dame aux désormais 76 victoires en Coupe du monde s'est offert un sixième renne. Plus que deux et elle pourra concurrencer le Père Noël.

Eliminée lors de la première course, Michelle Gisin s'est quelque peu rattrapée dimanche. Mais l'Obwaldienne, qui a changé de matériel à l'intersaison, doit encore s'habituer à cette nouvelle réalité pour elle. La double championne olympique du combiné a fini à la 16e place en perdant cinq places par rapport à son run matinal.

Deux autres Suissesses ont marqué des points. 16e au terme du premier parcours, Aline Danioth (28e) a elle aussi rétrogradé après avoir fait une grosse erreur pour son second passage.

Cela s'est bien mieux déroulé pour Nicole Good. Excellente 25e en première manche, la Saint-Galloise a fait mieux pour terminer au 19e rang. Good réalise son meilleur résultat en Coupe du monde

Cela n'est en revanche pas passé pour Camille Rast, non qualifiée car seulement 32e de la manche initiale à 11 centièmes de la 30e place qualificative.

