Giron jurassien : une nouvelle saison avec Didier Cuche aux commandes

Ils s’appellent Ilan Pittier (SC La Vue-des-Alpes) et Amélie Klopfenstein (SC Romand-Bienne) : tous deux sont aujourd’hui dans le cadre C de Swiss Ski, mais ils ont bénéficié de l’encadrement du Giron jurassien des sports de neige. L’organisation, et ses deux centres régionaux de performance, entament ce mois une nouvelle saison.

Pour l’exercice 2022-2023, Ils sont 16 jeunes entre 11 et 16 ans (11 en ski alpin et 5 en ski nordique) à bénéficier de l’encadrement mis en place en collaboration avec les cantons et leurs écoles. À cela s’ajoutent huit athlètes en catégorie juniors. En ski alpin, Lina Meyer (Macolin/ SC Biel-Bienne) et Kai Odot (Cortaillod/ SC Chasseral-Dombresson), visent cette saison l’accès au Centre national de performance de Brigue. Rémi Cuche (Saules / SC Chasseral-Dombresson), Cheryl Sunier (La Heutte / SC Biel-Bienne) et Justine Herzog (Les Geneveys-sur-Coffrane / SC Chasseral Dombresson) y sont déjà intégrés.