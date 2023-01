Super-G de St-Anton : Brignone prive la Suisse d'un doublé

Joana Hählen et Lara Gut-Behrami se sont classées 2e et 3e du Super-G de St-Anton. Les Suissesses n'ont été battues que par Federica Brignone qui signe sa 21e victoire en Coupe du monde.

Lorsqu'elle a franchi la ligne d'arrivée, Joana Hählen ne s'imaginait pas aussi bien placée. Coupable d'une faute sur le haut de la piste, la Bernoise a tout de même tenu à poursuivre sa course et bien lui en a pris. Dans le Eisfall, vertigineux mur avec une pente à 88%, Hählen a pris beaucoup de vitesse et a pu la conserver sur la fin d'un Super-G raccourci en raison de la neige tombée ces derniers jours.

Au final, la Bernoise qui fêtera ses 31 ans dans neuf jours a terminé à 0''54 de Federica Brignone. La Transalpine a réussi sa meilleure imitation d'Aleksander Aamodt Kilde en privant la Suisse d'un doublé, comme à Wengen vendredi.

Car derrière Joana Hählen on retrouve Lara Gut-Behrami qui est allée chercher son 69e podium dans le Tyrol. Sur cette très difficile piste Karl Schranz, 'LGB' a trouvé un terrain compatible à ses immenses qualités. C'est d'ailleurs elle qui avait remporté le Super-G il y a deux ans. Mais cette fois, la championne olympique de la discipline a dû s'avouer vaincue face à sa compatriote et surtout une Federica Brignone au-dessus. La Valdôtaine a attaqué et maîtrisé ce parcours en se montrant largement la meilleure sur le bas.

Les autres Suissesses sont bien plus loin. Corinne Suter n'a pu faire mieux que 14e. Jasmine Flury occupe pour sa part le 18e rang provisoire.

Bonne 4e du dernier Super-G disputé à St-Moritz, Michelle Gisin n'est pas restée longtemps en course. L'Obwaldienne s'est fait surprendre par un mouvement de terrain après moins de quinze secondes en piste. Priska Nufer a elle aussi connu l'élimination.

A noter encore la chute de Sofia Goggia. Hyper agressive dans ses angles, la Bergamasque ne s'est heureusement pas blessée dans son malheur. Pour rappel, l'Italienne s'était cassé la main gauche à St-Moritz.

/ATS