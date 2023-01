Lina Meyer et Kai Odot jeunes champions jurassiens de slalom

Initialement prévus aux Bugnenets-Savagnières, les championnats jurassiens de slalom en ski alpin se sont finalement déroulés aux Diablerets dans le canton de Vaud. Chez les moins de 16 ans, Lina Meyer et SC Biel/Bienne et Kai Odot du SC Chasseral Dombresson ont décroché les premiers titres régionaux. Les frère et sœur Claire et Pierre Stiemsbert du SC La Chaux-de-Fonds se sont imposés chez les adultes.

Ces épreuves coïncidaient également avec le coup d’envoi des trois premières manches de la Ragusa Ski Cup. Eloé Isler (SC St-Imier/MU14), Loïc Muller (SC Chasseral Dombresson/KU12), Emilio Soprana (SC Chasseral Dombresson/KU14) et Pierre Stiemsbert (SC La Chaux-de-Fonds/hommes) se détachent respectivement au classement général avec deux victoires. Les trois prochaines manches (deux slaloms et un slalom géant) auront lieu les 11 et 12 février prochains à La Corbatière, tout comme les championnats jurassiens de slalom géant. /comm-jpi