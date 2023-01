Deux Vaudruziens s’adjugent la Chasseralienne

Pascal Buchs a été le plus rapide sur la 9e édition de la Chasseralienne. Il a remporté cette épreuve de ski-alpinisme entre Nods et le Chasseral vendredi soir. Le Vaudruzien a bouclé les 3km pour 606m de dénivelé en 26’31’’. Il a ainsi devancé le Fribourgeois Maxime Brodard de 1’18’’ et l’autre Vaudruzien Julien Vuilliomenet de 1’40’’.

Chez les dames, c’est également une habitante des Hauts-Geneveys qui a dominé les débats. Elle a terminé le parcours en 33’27’’. Elle a pris 1’11’’ d’avance sur la Vaudoise Estelle Perriard et 3’28’’ sur l’athlète du Noirmont Romane Gauthier.

Une course de raquette était également au programme. Plus de 150 personnes ont participé à cette 9e édition de la Chasseralienne. Retrouvez tous les résultats ici.

À noter encore que la dernière manche du Trophée des trois fondues se déroule la semaine prochaine pour la Verticale du Crêt-du-Puy. /lge