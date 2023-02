Domination neuchâteloise aux championnats romands de ski de fond

Les meilleurs fondeurs de Suisse romande se sont expliqués au Mont-Crosin ce week-end. Le Ski-Club Saignelégier a organisé les championnats romands de ski de fond sur les hauteurs du Jura bernois. Samedi en individuel, le Ski-Club La Vue-des-Alpes a réalisé le triplé chez les dames. Lola Wüthrich a remporté l’épreuve de 7,5 km (une boucle de 5 km et une boucle de 2,5 km) en 32’27’’. Elle s’est imposée au sprint devant Lucia Lauenstein (+0’’9). Emma Wüthrich (+1’02’’) a terminé 3e.





Un Neuchâtelois devant aussi chez les hommes

Du côté des messieurs, la victoire est revenue à Clyde Engel. Le Neuchâtelois du SAS Lausanne a parcouru les 15 km (3 boucles de 5 km) en 47'36''. Il a devancé le Vaudois Jovian Hediger (+1'22'') et le Fribourgeois Evan Gertsch (+1'53''). Entre les courses individuelles de samedi et les relais de dimanche, la compétition a attiré plus de 500 participants selon les organisateurs qui se disent « très satisfaits de la participation et de la qualité des parcours malgré les conditions d'enneigement difficiles ».