St-Germain surprend Shiffrin, Holdener loupe une chance en or

Wendy Holdener a manqué une chance en or lors du slalom des Mondiaux de Méribel. Très rapide, la Schwytzoise a enfourché en 2e manche, alors que Laurence St-Germain a battu Mikaela Shiffrin.

La déception est immense. Deuxième de la première manche, en avance sur Laurence St-Germain de près de 80 centièmes, Wendy Holdener a commis une grosse erreur alors que tous les voyants étaient au vert. Est-ce que la skieuse d'Unteriberg a été décontenancée par la lumière? Ce passage de l'ombre à la lumière a plutôt tourné dans le sens inverse pour celle qui restera donc à deux médailles dans ces Mondiaux français.

La meilleure Suissesse se nomme donc Aline Danioth, brillante 6e pour le meilleur résultat de sa carrière. La skieuse d'Andermatt peut cependant exprimer quelques regrets. Lors de ses deux passages, l'Uranaise de bientôt 25 ans a bien négocié le haut pour céder trop de temps sur le bas. Elle échoue finalement à 0''28 du podium.

Sur la plus haute marche de ce podium, on retrouve l'immense surprise Laurence St-Germain. Car la Canadienne n'avait jamais fait mieux que 6e en Coupe du monde à Levi en 2020! Et en Savoie, elle est parvenue à dominer Mikaela Shiffrin. Même si elle décroche une 14e médaille mondiale, l'Américaine a raté sa manche. Alors que tout laissait penser qu'elle allait rouler sur ses adversaires, la dame aux 85 succès en Coupe du monde a perdu de sa superbe. Des regrets supplémentaires pour Wendy Holdener qui avait tout en mains pour se parer d'or. Le bronze est finalement revenu à l'Allemande Lena Dürr.

Encore un mot sur Camille Rast qui n'a pas réussi sa course. 21e du premier parcours, la Vétrozaine a dû se contenter de la 27e place. Dernière Suissesse en lice, Michelle Gisin a mis un terme à ses Mondiaux sur une mauvaise note. Seulement 35e à l'issue de la manche matinale, l'Obwaldienne a préféré renoncer à prendre le départ l'après-midi. La double championne olympique du combiné a reconnu se réjouir de retrouver Crans-Montana le week-end prochain pour des épreuves de vitesse.

