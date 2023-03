Géant de Kranjska Gora: Intouchable, Odermatt s'assure le globe

Marco Odermatt évolue sur sa propre planète. Le Nidwaldien a remporté le 2e géant de Kranjska Gora devant Henrik Kristoffersen pour s'assurer le globe de la discipline.

Onzième victoire de la saison, 22e succès en carrière, Marco Odermatt gravit les échelons du ski suisse au pas de charge. En Slovénie, le Federer des lattes n'a pas été exempt de tout reproche, mais sa capacité à conserver de la vitesse lui permet de commettre parfois quelques petites erreurs.

En tête après le tracé matinal, le champion olympique et champion du monde a dû cravacher pour aller chercher son 20e podium de la saison. Parce que Henrik Kristoffersen, très à l'aise sur la Podkoren, a mis la pression. Coupable d'un écart avant le plat, Odi n'a jamais paniqué et a continué à mettre ses skis sous tension pour finalement triompher avec 0''32 d'avance. Alexis Pinturault complète le podium pour un trio quasi identique à celui de samedi.

Déjà vainqueur du globe du Super-G et du général, le démon blond enlève celui du géant pour la deuxième saison consécutive. Cette 22e victoire l'installe désormais seul au quatrième rang des skieurs suisses. Ne restent devant lui que Pirmin Zurbriggen (40), Peter Müeller (24) et Michael von Grünigen (23). A Soldeu lors des finales, le Nidwaldien pourrait bien rejoindre ses prestigieux aînés.

Et dans le même temps, Odermatt n'est désormais plus très loin du record de points d'Hermann Maier (2000). L'athlète de Suisse centrale compte 1826 points avec encore trois courses à disputer en Andorre. Aura-t-il les ressources physiques nécessaires pour aller chercher cette marque? Réponse dès mercredi avec la descente.

Les autres Suisses ont cette fois terminé un peu plus loin. Loïc Meillard a pris la 11e place, Gino Caviezel la 12e et Thomas Tumler la 16e. Repoussé au 18e rang à l'issue de la première manche à la suite d'une grosse erreur, inhabituelle pour lui, Loïc Meillard a pu s'offrir une jolie remontée. Mais avec plus de trois secondes de retard, impossible d'imaginer entrer dans le top 8. Excellent 6e la veille, Gino Caviezel a eu un peu moins de grinta sur les skis lors de la course dominicale.

Quant à Justin Murisier, il peut tirer un trait sur sa saison de géant sur une 27e place. Le Bagnard n'a jamais vraiment pu se donner à fond après son opération de l'hernie discale. Mais il sera tout de même présent en Andorre puisqu'il fait partie des dix meilleurs supergéantistes du monde.

Sixième Helvète qualifié sur le deuxième parcours, Livio Simonet a lui connu l'élimination.

