La Course de l’Heure confirmée aux Breuleux

La neige a fait son retour à point nommé dans les Franches-Montagnes pour la tenue de la Course de l’Heure. Grâce à une météo favorable, la traditionnelle épreuve de ski de fond comptant pour la 1re étape du Viteos Ski Tour pourra bien se tenir ce dimanche 14 janvier aux Breuleux, sur une boucle de 1700m tracée au nord de la rue du Peuchapatte. Le départ de l’épreuve reine sera donné à 14h00. Divers formats sont proposés, notamment une course réduite d’une demi-heure et ski-cross en skating pour les enfants (dès 11h25). Les températures négatives annoncées d’ici la fin de semaine devraient permettre au manteau neigeux de se maintenir. /comm-jpi