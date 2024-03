Brignone retarde le sacre de Gut-Behrami en géant

Lara Gut-Behrami n'est pas parvenue à s'assurer dès samedi le Globe de cristal du géant.

Troisième à Are, la Tessinoise ne compte plus que 95 points d'avance sur Federica Brignone (1re samedi) au classement de la discipline.

Le scenario n'est certainement pas celui dont elle rêvait. Lara Gut-Behrami, qui a décroché samedi son 90e podium en Coupe du monde, aurait validé son sacre en géant en cas de 2e place derrière Federica Brignone. Mais Sara Hector est venue s'incruster au 2e rang de cet avant-dernier géant de l'hiver.

Leader après la manche initiale avec 0''61 d'avance sur Lara Gut-Behrami et 1''16 sur Federica Brignone, Sara Hector n'a pas tenu le choc sur le second parcours. La Suédoise a échoué au final à 0''33 de l'Italienne, auteure d'une deuxième manche de feu, mais a conservé 0''07 d'avance sur la Tessinoise.

LGB garde la main

Victorieuse à quatre reprises cet hiver dans la discipline de base du ski alpin, Lara Gut-Behrami reste idéalement placée pour s'adjuger son premier petit Globe de géant. Une 15e place le 17 mars à Saalbach lui suffira pour devenir la première Suissesse à triompher dans la spécialité depuis Sonja Nef en 2001/02.

'LGB', qui pointe aussi en tête des classements de descente et de super-G, n'est pas non plus parvenue à se mettre à l'abri au général: sa marge sur Federica Brignone n'est plus que de 286 points. Il reste cinq courses au programme dont deux slaloms. Mais l'Italienne n'a marqué aucun point en slalom cet hiver...

Rast manque le coche en 2e manche

Deuxième meilleure Suissesse dans la discipline cette saison, Camille Rast a manqué son affaire sur le deuxième parcours. La Valaisanne, 11e après la manche initiale, a reculé au 17e rang final. Elle a néanmoins validé son ticket pour la finale de Saalbach, où elle sera évidemment aussi en lice en slalom.

Assurée de pouvoir s'aligner en géant à Saalbach grâce à ses plus de 500 points glanés au général, Michelle Gisin a pour sa part signé son quatrième top 20 de la saison dans la discipline. L'Obwaldienne, 22e à l'issue du premier parcours, s'est hissée à la 17e place.

Première skieuse à l'élancer sur un second parcours dont le départ a été abaissé, Simone Wild a quant à elle terminé 27e pour inscrire des points pour la septième fois de la saison. Mais, avec un 17e rang comme meilleur résultat, elle ne fait pas partie des 25 finalistes. Michelle Gisin la devance même au classement du géant.

/ATS