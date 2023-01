Décès de la championne olympique Renée Féraud-Colliard

La première championne olympique suisse de slalom est décédée. La Genevoise Renée Féraud-Colliard s'est éteinte le 15 décembre juste avant ses 89 ans, annonce Sport-Center.

Renée Colliard a remporté l'or à l'occasion des Jeux olympiques de Cortina d'Ampezzo en 1956 et fut la prédécesseuse de Vreni Schneider, également titrée aux JO de 1988 à Calgary et de Lillehammer en 1994 dans la discipline des piquets serrés.

Celle qui fut la première Genevoise, championne olympique, s'était imposée un jour de grand froid le 30 janvier 1956. '. La piste était glacée. J'étais partie avec le no 1, ce qui était un avantage dans ces conditions.'. La Romande de 23 ans s'est également sentie dans son élément lors de la deuxième manche, avec à nouveau le meilleur temps et a provoqué une surprise en s'imposant avec plus de 3 secondes d'avance.

Renée Colliard avait terminé des études de pharmacienne à côté de son activité de sportive. Au début des années 60, elle s'était mariée et avait ouvert une pharmacie à Crans-Montana.

/ATS