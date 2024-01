Descente de Wengen: Odermatt domine le premier entraînement

Marco Odermatt s'est montré le plus rapide à Wengen lors du premier entraînement en vue de la descente du Lauberhorn. Un autre Suisse s'est illustré: Stefan Rogentin a signé le troisième chrono.

Sur le mythique tracé de plus de 4 km, Odermatt a devancé l'Américain Jared Goldberg de cinq centièmes. Rogentin a été le seul des autres à concéder moins d'une seconde au Nidwaldien, champion du monde en titre de la discipline.

Malgré onze podiums en descente, Odermatt y attend toujours sa première victoire en Coupe du monde. C'est peut-être pourquoi il a forcé plus que d'habitude lors du premier entraînement. 'Je voulais aborder la première partie avec le sérieux nécessaire. Le premier virage était le plus important pour moi dans cette manche, car il m'a posé des problèmes ces dernières années. De plus, le deuxième entraînement mercredi aura lieu sur une piste raccourcie', a expliqué le double vainqueur de la Coupe du monde.

Quatre courses auront lieu en cette fin de semaine à Wengen. Une première descente aura lieu jeudi sur un tracé plus court, en remplacement de l'épreuve annulée à Beaver Creek. Le super-G se déroulera vendredi et la vraie descente du Lauberhorn samedi. Le slalom dominical bouclera le programme.

