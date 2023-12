Deux top 10 pour Deschwanden à Engelberg

Gregor Deschwanden s'est classé à deux reprises dans le top 10 lors des concours Coupe du monde à Engelberg. Après son 8e rang samedi, le Lucernois a fait encore mieux avec une sixième place.

Deschwanden (32 ans) aligne ainsi son quatrième top 10 de rang après ses 7e et 2e places à Klingenthal le week-end précédent. Il ne fut pas loin de l'exploit lors de son dernier saut alors qu'il figurait au 6e rang après la première manche, à 0,5 m des 2e et 3e rangs. Malgré un nouveau très bon saut, la situation du Lucernois ne s'est pas améliorée. Avec des bonds mesurés à 138,5 et 137 m ainsi que de bonnes notes de style, il est toutefois resté proche des meilleurs.

La victoire est allée au routinier autrichien Stefan Kraft. Avec un superbe deuxième saut, il est parvenu à passer de la 5e à la première place et a détrôné son compatriote Jan Hörl, en tête à l'issue de la première manche. L'Allemand Pius Paschke, vainqueur dans le concours de samedi, a confirmé avec une excellente troisième place.

Outre Deschwanden, Killian Peier s'est également invité en deuxième manche. Le Vaudois a pris le 20e rang avec des sauts à 133 et 132,5 m. Simon Ammann (33e), Yanick Wasser (48e) et Remo Imhof (51e) n'ont pas passé l'écueil de la première manche.

