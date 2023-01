Eileen Gu sérieusement blessée à un genou

La star chinoise du ski acrobatique Eileen Gu s'est sérieusement blessée à un genou aux X-Games à Aspen. La double championne olympique de Pékin 2022 a chuté à l'entraînement vendredi.

Eileen Gu a indiqué sur son compte Instagram souffrir d''une grave entorse du ligament latéral interne, d'une entorse du ligament croisé antérieur et d'une contusion osseuse', sans préciser de quel genou il s'agissait.

'Les médecins m'ont dit qu'ils étaient inquiets pour mon ligament croisé antérieur. J'ai vécu les deux heures les plus angoissantes à attendre de passer une IRM jusqu'à ce que je reçoive enfin mes résultats il y a environ 30 minutes. Il s'avère que mon genou est intact !', a-t-elle ajouté en guise de soulagement.

'La mauvaise nouvelle, c'est que je ne participe pas aux X-Games ce week-end. Les dernières heures ont vraiment tout mis en perspective et m'ont fait réaliser à quel point il est important de garder mon corps en bonne santé. Je serai de retour bientôt', a-t-elle conclu.

Gu, née Américaine mais qui concourt pour la Chine, pays d'origine de sa mère, a remporté deux médailles d'or et une de bronze aux derniers JO. Elle est l'une des grandes rivales de la Fribourgeoise Mathilde Gremaud et devait participer aux épreuves de half-pipe samedi et de slopestyle dimanche aux X-Games.

Pas de Mondiaux?

La jeune femme de 19 ans avait parfaitement entamé sa saison le week-end dernier, avec deux victoires en half-pipe en Coupe du monde à Calgary. Sa participation aux championnats du monde, prévus le mois prochain en Géorgie, est bien incertaine après cette blessure.

/ATS