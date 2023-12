Géant: Lara Gut-Behrami placée

Lara Gut-Behrami peut viser la victoire lors du premier géant de Mont-Tremblant. La Tessinoise occupe la 3e place à 0''35 de Federica Brignone.

Partie la première avec du brouillard sur le haut, la skieuse de Comano n'a pas affiché un large sourire en franchissant la ligne d'arrivée. Il n'y a pourtant eu finalement que deux femmes qui sont allées plus vite qu'elle: Federica Brignone et Sara Hector.

Sur une piste très facile, tout l'enjeu fut de ne pas perdre trop de vitesse. Derrière LGB, Petra Vlhova (à 0''40) et Mikaela Shiffrin (à 0''47) lutteront elles aussi pour le podium.

Les autres Suissesses n'ont vraiment pas trouvé la solution au Québec. Elles ne sont que trois à pouvoir s'élancer sur le deuxième parcours. En plus de Gut-Behrami, on retrouve Simone Wild 19e à 2''59 et Wendy Holdener 26e à 2''93.

Michelle Gisin a fini 32e et manqué la qualification pour cinq centièmes, Camille Rast s'est classée 37e et Andrea Ellenberger 39e. Mélanie Meillard a été éliminée.

/ATS