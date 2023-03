Géant: Odermatt en tête après la 1re manche

Marco Odermatt est idéalement placé pour cueillir son 10e succès de la saison en Coupe du monde. L'Obwaldien a signé le meilleur temps de la première manche du premier géant de Kranjska Gora.

Le champion olympique et champion du monde en titre de la discipline a mis plus d'une demi-seconde dans la vue à ses rivaux, en faisant la différence sur la deuxième moitié du parcours. Il devance de 0''53 son dauphin Zan Kranjec et de 0''54 son seul rival dans la lutte pour le Globe de la spécialité, Henrik Kristoffersen.

Quatrième, Stefan Brennsteiner pointe à 0''65 de Marco Odermatt, alors que le 5e Alexis Pinturault accuse déjà à 0''80 de retard. Parti avec un dossard 1 pourtant supposé l'avantager sur un revêtement qui a rapidement marqué, le vice-champion du monde de géant Loïc Meillard est pour sa part 7e à 1''14.

Troisième Suisse présent dans le top 15 de la liste de départ, Gino Caviezel a concédé 1''19 pour se retrouver 9e. Porteur du dossard 19, Justin Murisier a logiquement souffert et figure au 17e rang à 2''52. Stefan Brennsteiner est d'ailleurs le seul coureur classé parmi les dix premiers à s'être élancé au-delà du dossard 10.

