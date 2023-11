Géant de Killington: Lara Gut-Behrami dans le coup

Lara Gut-Behrami joue placée dans le géant de Killington. Victorieuse à Sölden et tenante du titre dans le Vermont, la Tessinoise occupe le 3e rang à 0''08 de la leader Alice Robinson.

A l'aise dans cette discipline où elle n'a plus quitté le top 7 depuis un an, 'LGB' a fait ce que l'on attendait d'elle. Malgré quelques drifts, la championne olympique de Super-G gère beaucoup mieux ses dérapages que par le passé, ce qui fait qu'elle parvient à conserver de la vitesse.

Seules la jeune Néo-Zélandaise Alice Robinson et la championne olympique suédoise Sara Hector ont pu se glisser devant Lara Gut-Behrami. Derrière la Tessinoise, on retrouve Marta Bassino (à 0''21) et Mikaela Shiffrin (à 0''23).

Michelle Gisin a limité la casse avec le 15e chrono à 1''79. Cela s'est moins bien passé pour Wendy Holdener, seulement 23e provisoire à 2''39. 21e à 2''18, Simone Wild devrait être en deuxième manche. Cela sera plus difficile pour Camille Rast (25e à 2''64) et Andrea Ellenberger (26e à 2''66).

/ATS