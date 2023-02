Gisin s'est reposée en famille avant les courses de Crans-Montana

C'est une Michelle Gisin requinquée qui a débarqué à Crans-Montana, théâtre d'une descente et d'un super-G samedi et dimanche en Coupe du monde.

'C'était fantastique de pouvoir passer du temps en famille, c'était important', lâche celle qui est désormais l'ambassadrice des Mondiaux 2027 prévus sur le Haut-Plateau.

L'Obwaldienne avait il est vrai grand besoin de déconnecter durant quelques jours après des Mondiaux qui furent à l'image de sa saison, à savoir bien compliqués. Sa mésaventure en slalom, où elle a failli perdre un bâton au passage d'une porte en première manche, fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Mais Michelle Gisin préfère le prendre avec le sourire. 'C'était presque rigolo, même si j'avais envie de me cacher', souligne la double championne olympique en titre de combiné. 'J'ai dû passer plus de 100'000 portes en slalom, mais ça, ça ne m'était encore jamais arrivé', assure-t-elle.

'C'est incroyable d'avoir vécu cela, dans une saison où j'ai déjà connu tellement de moments difficiles', poursuit Michelle Gisin, qui s'est vidé l'esprit en famille avant d'attaquer les onze dernières courses d'un hiver dans lequel elle affiche 'seulement' six top 10 à son tableau de chasse en 28 épreuves disputées.

'C'est une saison difficile. Mais d'un autre côté, certaines filles cherchent durant toute leur carrière à atteindre une seule fois les 500 points (réd: un total qui permet de s'élancer au pire juste après les 15 meilleures dans chaque discipline). Là, j'en suis quand même très proche', poursuit-elle.

'Solidifier cela'

Troisième du classement général 2020/21 avec 1130 unités à son compteur, 5e avec 874 points en 2021/22, Michelle Gisin a cumulé 406 points cette saison. 'Les 500 points, c'est mon objectif minimum. C'est très important, sinon ça deviendrait problématique', notamment en slalom sur des pistes qui se dégradent parfois très vite.

'J'ai fait une belle saison en vitesse. Il y a eu quelques fautes, mais c'était dans l'ensemble du bon ski', juge la skieuse d'Engelberg, 10e de la Coupe du monde de super-G (avec 140 points, grâce notamment à sa 4e place de St-Moritz) et 16e en descente (106 points) avant les courses de Crans-Montana.

'Je vais essayer de solidifier cela', lâche Michelle Gisin, qui a en revanche connu beaucoup plus de difficultés dans les disciplines techniques. 'Mais je travaille très dur pour retrouver mon meilleur niveau. Ca ne portera peut-être pas ses fruits cette année, car il reste peu de courses', à savoir deux slaloms et deux géants.

'Je me réjouis tellement'

L'Obwaldienne, qui aura 30 ans en décembre prochain, endosse par ailleurs officiellement le costume d'ambassadrice des Mondiaux 2027 de Crans-Montana. 'J'attends toujours impatiemment ces courses, qui sont les plus folles de l'année. On est de vraies rockstars ici et ça me va droit au coeur', sourit-elle.

'J'aurai une connection directe avec le comité organisateur. Et je sais que je n'ai pas été engagée que pour être le visage de ces Mondiaux. Je me réjouis tellement d'occuper ce rôle. Je pense que je ne skierai sûrement plus en 2027, et j'aurai donc du temps à consacrer à cette tâche', conclut l'Obwaldienne, qui se voit tout de même évoluer sur le Cirque blanc 'pendant 2-3 ans' encore.

/ATS