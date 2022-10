Gut-Behrami: « Fit ne signifie pas toujours rapide »

Lara Gut-Behrami s'est montrée de fort bonne humeur devant les médias à Sölden après une présentation de son fabricant de skis.

Marco Odermatt avait également le moral au beau fixe à deux jours de sa première course de la saison.

Lara Gut-Behrami avait évoqué jeudi que ses deux médailles d'or ces dernières années - deux aux Mondiaux 2021 et une en février aux JO - l'avaient beaucoup aidée pour trouver une certaine détente. 'Cela m'a certainement manqué auparavant. J'essayais juste de faire ce que je pouvais et je ne voulais pas forcer', souligne la Tessinoise, qui se sent plus en forme à 31 ans qu'à 21... 'Fit ne signifie pas forcément rapide. Mais c'est clair: je suis en forme et j'essayerai tout pour être rapide.'

Même la question de savoir si elle visait le grand globe de cristal, qu'elle a remporté en 2016, lui a arraché un sourire. 'Lorsque j'ai gagné le classement général, je prenais course après course.'

Nouvelle victoire à Sölden#?

Marco Odermatt, le dernier vainqueur du gros globe, est à la recherche d'une confirmation. Sa très grande avance sur ses poursuivants en fin de saison fait du Nidwaldien le favori logique à sa propre succession. Les grandes attentes suscitées par ses résultats ne désarçonnent pas Odermatt. D'autant qu'il souligne avec son triomphe au classement général, 'Il a rempli son plus grand objectif dans ski'.

Bien sûr, le Nidwaldien ne serait pas mécontent de rééditer la victoire obtenue à Sölden l'an dernier. 'Sölden est bon pour la confiance, si tu es bon'. En même temps, il est aussi conscient que 'beaucoup d'autres coureurs veulent et peuvent s'imposer. L'été s'est tiré en longueur, ce qui peut changer des choses. Peut-être que de nouveaux athlètes vont émerger. On verra bien ce que la course de dimanche nous réservera.' Mais même s'il ne réalise pas une toute grande performance sur le glacier du Rettenbach, il restera assez de temps à celui qui compte onze victoires en Coupe du monde pour affiner les réglages.

/ATS