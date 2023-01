« Je me sens bien, je suis en bonne santé à l'arrivée », a lancé Feuz

Le champion olympique Beat Feuz, l'un des meilleurs descendeurs de l'histoire, a disputé samedi à Kitzbühel (Autriche) la dernière course de sa carrière, achevée 'en bonne santé'.

'Je me sens bien. je suis en bonne santé à l'arrivée, c'était le plus important. Aujourd'hui, je n'avais pas besoin de me battre pour la victoire. Je voulais encore montrer une belle descente, propre, et c'est ce que j'ai fait', a apprécié Feuz en zone mixte.

Le Bernois, âgé de 35 ans, se retire du ski professionnel en pleine saison fort d'un immense palmarès. Il compte trois médailles olympiques (or en descente en 2022, bronze en descente et argent en super-G en 2018), un titre mondial (descente en 2017), quatre petits globes de cristal de descente pour 16 victoires sur le circuit mondial, dont trois à Kitzbühel.

Samedi, il a pris une 16e place anecdotique en portant le dossard 217, comme son nombre de départs en Coupe du monde depuis décembre 2006.

'J'avais ma famille dans l'arrivée, c'était parfait. Toute la journée d'aujourd'hui était spéciale. Tous les skieurs sont venus me saluer pour me dire qu'ils avaient eu du plaisir à skier avec moi.'

Les skieurs ne sont pas les seuls à avoir rendu hommage au 'Kugelblitz' (la boule de foudre) dans l'aire d'arrivée. Le héros local Arnold Schwarzenegger a également tenu à saluer le champion.

'Il est venu me serrer la main, aujourd'hui il ne m'a pas dit que j'avais de grosses cuisses, il m'avait dit ça une fois!' a lâché le Suisse légèrement potelé, après sa rencontre avec l'ex-culturiste.

