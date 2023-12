Juliana Suter prend sa retraite

Juliana Suter en a assez du ski de compétition. Deux jours seulement après avoir disputé le Super-G de Val d'Isère, la Schwytzoise de 25 ans annonce à la surprise générale qu'elle se retire.

'C'est fini! Je me retire du ski de compétition. Je suis fière de ce que j'ai accompli et je me réjouis de l'avenir', écrit la championne du monde junior de descente 2019 sur Instagram.

Suter, qui a été stoppée en 2021 par une rupture des ligaments croisés, s'est classée deux fois dans le top 15 en Coupe du monde. En décembre 2022, elle a terminé 14e de la descente de Lake Louise. Et en janvier 2023, elle a égalé son meilleur résultat en carrière lors du Super-G de Sankt-Anton.

Dimanche, l'athlète du cadre B de Swiss-Ski a disputé le Super-G de Val d'Isère et a inscrit des points en se classant 26e.

